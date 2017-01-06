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Altın fiyatları yükselişini devam ettiriyor

Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı günü yatay seyirle 137,00 liradan tamamladı.

Ajanslar | 06.01.2017 - 17:27
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Altının gram fiyatı, son 15 gündür etkili olan yükseliş eğilimini devam ettirerek 137 liranın üzerini gördü. Çeyrek altın 225 liraya yükseldi. Altının gram fiyatı, önceki gün açıklanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tutanaklarının ardından, son 15 gündür etkili olan yükselişini hızlandırdı ve 137 liranın üzerini test etti.

9 KASIM'DAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE

Doların tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkması ve altının ons fiyatındaki yüzde 1,5'lik artış, gram altının 9 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesi olan 137,5 lirayı görmesine neden oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 225,00 lira, Cumhuriyet altını 916,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre değişim göstermeyerek 137,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

Altın fiyatları yükselişini devam ettiriyor

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