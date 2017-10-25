Altın fiyatları artıyor

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 152,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.023,00 lira oldu.

ÇEYREK ALTIN 251 LİRA OLDU

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 152,80 153,00 152,70 152,90 Cumhuriyet Ata Lira 1.007,00 1.024,00 1.006,00 1.023,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 139,40 143,40 139,00 143,00 Lira(Tam) Ziynet 984,00 1.004,00 983,00 1.003,00 Yarım Ziynet 492,00 502,00 492,00 502,00 Çeyrek Ziynet 246,00 251,00 246,00 251,00





