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Altın gününde kız öğrencilere burs topluyorlar

Manisa'da bir araya gelen emekli 10 kadın, aralarındaki 'altın günü'nün formatını değiştirdi.

DHA | 11.12.2017 - 09:36..
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Manisa'da emekli Güneş Aksoy ve gün arkadaşları toplanıp, ekonomik durumu kötü olan üniversiteli kızlar için bir adım attı.

Altın gününde kız öğrencilere burs topluyorlar

Yunusemre ilçesi Laleli Mahallesi'nde Güneş Aksoy'un evinde toplanan 10 kadın, hazırladıkları yemekleri yedi, ardından da burs parası topladı. Burs gününe önderlik eden Aksoy, şunları anlattı:

BİR PAKET SİGARA PARASI, BİR ÖĞRENCİYE HARÇLIK

"Daha farklı bir şey yapmayı istedik. Biz üniversite okuyan ama maddi durumu iyi olmayan öğrencilere katkı sağlamak istedik. Manisa'da hanımlar arasında gün yapmak çok yaygın. Biz bir önderlik yapalım istedik. Bunu gören kadınlar da sırf kendileri için değil, bir kız çocuğunu okutmak için bunu yapabilirler. Çok fazla bir şey değil, bir paket sigara parası. O çocuklara en azından bir cep harçlığı şeklinde yardım edilirse, çok iyi olur. Biz arkadaşlarımızla bunu devamlı yapacağız. Kadınlar da bundan sonra bu tür yardımları yaparlar."

Altın gününde kız öğrencilere burs topluyorlar

Özellikle kız çocuklarını düşündüklerini ve günden topladıkları parayı üniversiteli kızlara vereceklerini söyleyen Aksoy, "Çevremizde bildiğimiz zor durumdaki ailelerin çocuklarına ya da kız çocuklarının okumasını destekleyen Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği'ne vereceğiz. Ayda 100 liralık bir burs olacak. Elimizden gelen budur. Her ay bir derneği sırayla bağışımızı yapacağız." dedi.

"ALTIN GİBİ KIZLAR YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Altın günündeki yiyeceklerden de fedakarlık ettiklerini kaydeden Aksoy, ikramlara harcayacakları parayı burs yapacaklarını belirterek, "Biz 'Altın günü'nden vazgeçtik. Altın almaktansa bir kız çocuğumuzu altın gibi yetiştirmeyi istedik. Bu ülkeye altın gibi kız çocukları kazandırmak için bu bursları vereceğiz." diye konuştu.

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