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Altın Portakal'ın organizasyonu yine Elif Dağdeviren'de

Erdoğan'a oy veren seçmeni aşağılayarak prim yapan Yapımcı Elif Dağdeviren her yıl Altın Portakal ihalesini alarak servetine servet katıyor.

22.07.2017 - 16:39
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Altın Portakal'ın organizasyonu yine Elif Dağdeviren'de

elif dağdeviren,

Festivali organize eden yapımcı Elif Dağdeviren, 2014'te Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından seçmeni aşağılayan bir tweet paylaşmıştı.

Altın Portakal'ın organizasyonu yine Elif Dağdeviren'de

Halkın seçimine saygı duymayan Elif Dağdeviren'e Altın Portakal gibi bir festivalin organizasyonu 4 kez üst üste bahşedildi.

BU YIL KENDİSİ DEĞİL, ORTAĞI ÖN PLANDA

Fakat, geçtiğimiz yıllarda Antalya Büyükşehir Belediyesi himayelerindeki festivalin organizasyonunun Dağdeviren'e verilmesi tepki çekince bu yıl ön planda ortağı Zeynep Özbatur Atakan yer aldı.

Altın Portakal'ın organizasyonu yine Elif Dağdeviren'de

Altın Portakal'ın organizasyonu yine Elif Dağdeviren'de

GEZİ PROPAGANDASI FESTİVALİNE DÖNÜŞTÜ

Erdoğan'a oy veren seçmeni aşağılayan Elif Dağdeviren'in her Altın Portakal organizasyonlarıda siyaset ön plana çıktı. Dağdeviren sayesinde uluslarası festivalde Gezi propagandaları yapılır oldu.

Demet Evgar'dan Altın Portakal'da Gezi mesajı

YERLİ FİLM KATEGORİSİ KALDIRILDI

Bu arada bu yılki festivalde ‘ulusal film yarışma kategorisi’ kaldırıldı. Bu karar, sinema dünyasının ünlülerinden tepki gördü.

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