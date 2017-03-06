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Altın Putin portreli Nokia 3310 satışa çıkıyor

Yenilenen özellikleriyle tekrar piyasaya sunulan Nokia 3310, 'Altın Putin Portreli' yepyeni serisiyle satılmaya hazırlanıyor.

06.03.2017 - 12:43
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Bir dönemin sevilen telefonu 3310'un yeni kasası Putin'e ev sahipliği yapıyor. Zira son günlerin en çok konuşulan cep telefonunun popülaritesinden pay almak isteyen bir Rus şirket, yeni kasaya Putin'in portresini yerleştirerek ilginç bir dizayna imza attı.

Altın Putin portreli Nokia 3310 satışa çıkıyor

ŞİRKET YENİDEN DİZAYN ETTİ

Altın ve titanyum gibi materyallere yer verilen Caviar isimli şirket tarafından yeniden dizayn edilen telefonun satışa çıkıp çıkmayacağına dair bir bilgi ise henüz bulunmuyor.

Altın Putin portreli Nokia 3310 satışa çıkıyor

Nokia 3310 geçtiğimiz günlerde geri dönmüştü. MWC 2017 kapsamında duyurulan yeni Nokia 3310'un özellikleri bu lasmanda resmiyet kazanmıştı.

FİYATI DA BELLİ OLDU

Caviar Nokia 3310 Supremo Putin olarak adlandırılan cihaz Rusya'da tercih edilen bir cihaz olacak. Fiyat ise 99.000 Ruble / yaklaşık 6250TL olarak belirledi.

Altın Putin portreli Nokia 3310 satışa çıkıyor

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