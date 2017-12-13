Altın yıldızlı kolye ile gözünden oldu

İzmir'de yaşanan olay 2015 yılının nisan ayında Muhammet İ. ile arkadaşı Haluk D. durakta otobüs bekleyen Yunus Tuaç ve Anıl Kurt'tan sigara istedi. Sigaralarının kalmadığını belirten Yunus Tuaç ve Anıl Kurt ile sigara isteyen Muhammet İ. ve Haluk D. tartışmaya başladı.

KOLYEYİ GÖZÜNE SOKTU

Tartışma büyüyerek kavgaya döndü. Yunus Tuaç'ın boynunda olan ay yıldızlı kolyeyi koparan Haluk D., Tuaç'ın gözüne soktu. Orada bulunan otobüs şoförlerinin araya girmesi ile kavga ayrıldı.

KOLYE SİLAH SAYILDI

Savcı hazırladığı iddianamede kolyenin silah olarak kullandığını belirtirken, karşılıklı birbirlerini darp eden 2 grup arkadaşa; 'karşılıklı hakaret', 'basit yaralama' ve 'yaralama' suçundan dava açtı. Dava, İzmir 15 Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılıp görülmeye başlandı.





KAVGA "AY YILDIZLI" KOLYEDEN BAŞLADI İDDİASI

Arkadaşı ile birlikte durakta otobüs beklediğini belirten Yunus Tuaç, "O sırada tanımadığımız iki kişi geldi. Ben durakta oturuyorum, telefonumla oyalanıyordum. Arkadaşım ayaktaydı ona yaklaştılar, dediler ki 'bir sigara alabilir miyim?' Arkadaşım 'yok kullanmıyorum' dedi. Bunlar gitti, uzaklaştı. O sıra ben kalktım oturduğum banktan. Arkadaşımın yanına gittim. Birbirimizle uğraşmaya ve şakalaşmaya başladık. O sıra biri geldi bana bakmaya başladı. Ben arkadaşımla göz göze geldim, sonra boynumdaki ay yıldız kolyeyi göstererek 'çıkar lan onu' dedi. Sonra 'bütün Türkleri şöyle yapacağız' diye hakaret ederek Türk milletine küfür etmeye başladı. O sıra kolyeye doğru elini uzattı, kolyeyi kopardı. Arkadaş da yanımdaydı, o ittirdi ilk önce, o sıra arbede başladı. Yaklaşık bir 10 dakika boyunca öyle birbirimizle kavga ettik. Sonra ben bir köşeye çekildim. Biri arkadaşımı tuttu, 2 kişilerdi biri boşta kalınca ben ne oluyor diye kafamı çevirince, çevirir çevirmez gözüme kolyeyi sapladı.





"GÖZÜMÜN DIŞARIDA OLDUĞUNU FARKEDİP BIRAKTILAR"

Ondan sonra ben anlamadım ne olduğunu, bir şeyin gözüme saplandığını fark ettim. Sonra bir 5 dakika daha böyle devam ettik. Ondan sonra iyice ben halsizleştim. Arkadaşım geldi yanıma ne oldu diye derken o sıra beni sırtlar gibi tuttu. Şoförlerin durduğu yere doğru götürmeye başladı. Arada 50-60 metre var. Ondan sonra bunlar kemerlerini çıkararak arkadaşıma vurmaya başladı. Küfürler ederek aydınlığa geldiğimiz zaman kafamı çevirdiğimde benim gözümün dışarıda olduğunu fark ettikleri zaman, bunlar uzaklaştılar. Tabii bunlar durağa giderken sayıları 6-7’ye çıktı.



Söz konusu kolye

GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Şoförler falan biraz yardım etti. O sıra ambulansları aradık, ambulans geldi. Ege Üniversitesine kaldırdılar. Orada stajyer doktorlardan biri, 'bu göz artık tedavi edemeyeceğimiz boyuta gelmiş, bu gözü alacağız' dediler. Sabah hoca geldi, 'ameliyata girmeden ben bir şey diyemeyeceğim' dedi. Ameliyata girdim 2 buçuk saat dikiş attılar gözün iç kısmına göz bebeğine ondan sonra, 'bekleyeceğiz, eğer randıman alırsak bir şey yapmayacağız. Bir şey yapmaya başlarsa ikinci bir ameliyata gireriz' dediler." dedi.





ASKERDE ÇÜRÜK ALDI

Olaydan yaklaşık 6 ay sonra askere gittiğini belirten Yunus Tuaç, "Sivas’ta komutanlarımın gözümü fark etmesi üzerine Ankara Gülhane Tıp Akademisi'ne gönderdiler. Oradan Amasya Merzifon‘a gönderdiler. Merzifon’dan sonra, sağ gözümün görmemesi sebebiyle çürük verdiler. Askerliğim 1 ayda bitti. Tekrar Ege Üniversitesi Hastanesi'ne döndüm, orada hocayla konuştum. Hoca, 'bu göz için artık yapacak bir şeyimiz yok. Bu gözü kurtaramayız' dedi. O sıra protez düşünürsen yardımcı olabilirim dediler. 3 ay sonraya randevu verdiler, 3 ay sonra gittiğimde 4 - 5 gün hastanede yattım. Sağ gözümü tamamen alıp içeriye plastik bir parça yerleştirdiler. Oradan çıktığımda tekrardan gidip protez göz yaptırdım." diye konuştu.



"SANIKLAR MİLİTAN AŞAMASINDA EYLEMLERDE BULUNUYOR"

Dosyanın hazırlık safhasından büyük bir eksikliğin olduğunu belirten Yunus Tuaç'ın avukatı Hasan Bülent Güvençalan, "Savcılık aşamasındayken olayın bir terör suçu kapsamına girdiği ne yazık ki göz önüne alınmamış, bu bakımdan hiç değerlendirme yapılmamıştır. Sanıkların Facebook sayfaları, terör örgütünün övücü yazılarla, resimlerle dolu. Ayrıca kendi mahalleleri kendi çevreleri gibi bu terör örgütü sempatizanı oldukları, hatta militan aşamasında eylemlerde bulundukları da ayırt edilebilecek bir noktada."

"TERÖR SUÇU KAPSAMINA GİRDİĞİ GÖZ ÖNÜNE ALINMAMIŞ"

Savcılık olaya bu şekilde hiç yaklaşmamış sadece basit bir yaralama olarak değerlendirmiş. Bu da dosyanın en baştan itibaren yanlış mecraya yönlendirilmesine sebep olmuştur. Müvekkilim sadece ay yıldız kolye takması sebebiyle bu saldırıya uğradığı çok açık ortadadır. Bu ay yıldız kolye zaten gözüne saplanıyor, bu nedenle uzuv kaybına yol açıyor. Şu an gözünü tamamen kullanamayacak durumdadır. Bu aşamalarda buna dikkat edilmediği için yargı bunu basit bir müdahaleyle giderilemeyecek bir yaralama olarak bahsetmektedir. Bu konuda biz mahkemede gerekli taleplerimizde bulunduk. Talebimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.