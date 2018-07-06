Altına ne zaman yatırım yapılmalı

Gram altın bugün 186,1 lira, çeyrek altın 305 lira ve Cumhuriyet altını 1.245 liradan işlem görüyor.
Dün altının ons fiyatındaki yatay seyre karşın döviz kurlarındaki düşüşe paralel yüzde 1,6 gerileyen gram altın, günü 185,7 liradan tamamlamıştı.
NTV'de yayınlanan Geri Sayım programında, Berfu Güven, Servet Yıldırım ve Yatırım Uzmanı Nuri Sevgen, altın fiyatlarındaki son durumu değerlendirdi.
YATIRIM ZAMANI GELDİ
Nuri Sevgen, "Uzun dönemde altının çok yükseleceğini düşünüyorum. Önümüzdeki birkaç senelik dönemde yatırım amaçlı altın almanın zamanı geldi." sözleriyle altının daha da değerleneceğini belirtti.