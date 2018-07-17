Altında EFT dönemi başladı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank) Genel Müdürü Mahmut Kayacık, "Kişiden Kişiye Altın Transfer Sistemi" hakkında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Altının EFT"si şeklinde ifade edilebilecek Altın Transfer Sistemi'nin (ATS) kişiden kişiye olma özelliği itibarıyla dünyada bir ilk olduğunu söyledi.

HALK FİZİ ALTINA DAYALI TASARRUF YAPMAYI TERCİH EDİYOR

Bir banka nezdinde altın cinsinden hesabı olan bir müşterinin bu sistem sayesinde aynen parasal transferleri gibi altınını da başka bir bankadaki kendisi veya başkası hesabına elektronik işlem hızında gönderebileceğini anlatan Kayacık, Türkiye'de hanehalkının fiziki altına dayalı tasarruf yapmayı ağırlıklı olarak tercih ettiğini belirtti.

"ALTINA MOBİLİTE KAZANDIRMIŞ OLACAĞIZ"

Kayacık, Dünya Altın Konseyi verilerine göre Türkiye'de 3 bin 500 ton civarında yastık altı altının bulunduğunu ifade ederek, "Dolayısıyla atıl şekilde bulunan bu tasarrufların ekonomik sisteme katkısı sınırlı düzeydedir. Bu sistem aracılığıyla altına mobilite kazandırmış olacağız. Bu sistemin yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte altının saklanması, kaydı ve transferi gibi temel işlemler bankacılık sistemimizin güvencesi altında gerçekleştirilecek ve bankacılık sektörümüz açısından da yeni kaynak ve ürünlerin ortaya çıkmasına vesile olacaktır." diye konuştu.

Mahmut Kayacık, ATS'nin bütün unsurlarıyla birlikte tamamen kendi insan kaynaklarıyla geliştirilen bir sistem olduğuna dikkati çekti.

Bankaların katılımı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yakından takip ettiği bir çalışma grubu oluşturulduğunu belirten Kayacık, şöyle devam etti:

"Çok detaylı ve yoğun toplantılar neticesinde ülkemizin ekonomik yapısına ve dinamiklerine en uygun yapı tasarlanmış ve bankalarımızla birlikte hızlıca sistemsel geliştirmelere başlanmıştır. Ülkemizdeki, yerinde Ar-Ge merkezlerinden biri olan bankamız kendi maddi kaynaklarını kullanarak bu sistemi geliştirmiştir. Altın Transfer Sistemi, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi kapsamındaki önemli kilometre taşlarından birisidir. Ülkemiz ekonomisine sunabileceği katkı ve fırsatlar ile altının TL gibi bankadan bankaya kişiden kişiye transfer edilmesi ile altına mobilite kazandırılmış olacaktır."

"FİZİKİ TALEP MÜMKÜN"

Takasbank Genel Müdürü Kayacık, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre mayıs ayı itibarıyla bankacılık sektöründe yaklaşık 135 ton altın bulunduğunu belirtti.

Altın Transfer Sistemi'nin yüzde 100 fiziki karşılığının Borsa İstanbul kasalarında saklanan altının transfere konu edildiği bir platform olduğunu vurgulayan Kayacık, transfer işleminin elektronik ortamda hesaben banka hesapları arasında yapılmasının bu özelliğini ortadan kaldırmadığına dikkati çekti.

Kayacık, ATS'yi kullanan bir müşterinin işleme konu ettiği altınını istediği an fiziki olarak bankasından talep edebileceğini söyledi.

Takasbank olarak 1 gram ve katlarından başlayarak bir üst limit olmaksızın bu sistemi tasarladıklarını anlatan Kayacık, "Dolayısıyla bu sistem ülkemizdeki sadece bankacılık hesaplarında yer alan altının miktarı değil esasen yastık altında tutulan birikimlerin miktarı da göz önüne alınarak gerekli teknolojik altyapı ile geliştirilmiştir. Başta bankalarımız ve düzenleyici kurumlarımızın da teşviki ile bu sistemin ne kadar kullanılacağını kullanıcılardan gelecek olan talep miktarı belirleyecektir. Diğer bir ifadeyle Altın Transfer Sistemi'nin işlem hacminin bilinilirliğinin artışıyla paralel bir şekilde artmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.