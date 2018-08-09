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Altında en zengin il İstanbul

İstanbulllular, bankada kişi başına düşen 654,6 liralık altın mevduatı ile "Türkiye'nin altın zengini" oldu.

AA | 09.08.2018 - 12:11..
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre nüfusu 15 milyon 29 bin 231 olan İstanbul'da haziran sonu itibarıyla bankada gerçek kişilere ait toplam 9 milyar 838 milyon 155 bin liralık altın mevduatı bulunuyor.

Böylece İstanbul, 654,6 lira ile Türkiye'de kişi başına düşen altın mevduatının en fazla olduğu il olarak belirlendi. Buna göre İstanbul'da kişi başına düşen altın mevduatı 3,2 gram altına denk geliyor.

YAKLAŞIK 3,1 GRAM ALTIN

Türkiye'deki iller arasında kişi başına düşen altın mevduatı sıralamasında İstanbul'un hemen arkasından Isparta geliyor. Bankada toplam 274 milyon 181 bin liralık altın mevduatı bulanan Isparta'da kişi başına düşen tutar ortalama 632 lira oluyor. Bu da yaklaşık 3,1 gram altın ediyor.

Ankara'da 2 milyar 989 milyon 644 bin liralık altın mevduatı bulunuyor. Kişi başına düşen 549,1 liralık ortalama altın mevduatı ile Ankara üçüncü sırada yer alıyor. Söz konusu ilin kişi başına düşen altın mevduatı 2,7 grama tekabül ediyor.

Altında en zengin il İstanbul

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN EN AZ ALTIN ŞANLIURFA'DA

Türkiye'de kişi başına altın mevduatının en düşük olduğu il ise 94,8 lira ile Şanlıurfa oldu. Toplam nüfusun 1 milyon 985 bin 753 olduğu Şanlıurfa'da gerçek kişilere ait bankalarda toplam 188 milyon 324 bin liralık altın mevduatı bulunuyor.

Bu anlamda Şanlıurfa'nın hemen arkasından 103,6 lira ile Ağrı gelirken, bankada kişi başına ortalama 105,2 liralık altın mevduatı bulunan Şırnak üçüncü, 106,1 liralık altın mevduatı bulunan Iğdır ise dördüncü sırada yer aldı.

Muş, Şırnak, Hakkari, Van, Ardahan, Gaziantep, Kilis, Hatay, Bitlis, Kars, Diyarbakır, Siirt ve Batman, bankada kişi başına 200 liranın altında altın mevduatı olan diğer iller olarak sıralandı.

Altında en zengin il İstanbul

ALTIN MEVDUATI 1 MİLYARI AŞAN İLLER

Bu yılın haziran sonu itibarıyla bankada gerçek kişilere ait altın mevduatı en yüksek il İstanbul olarak kayıtlara geçti. İstanbulluların altın mevduatı 10 milyar liraya dayanırken, Ankaralılar yaklaşık 3 milyar liralık mevduatla ikinci sırada, İzmir 1,6 milyar liralık mevduatla üçüncü ve Bursa 1,1 milyar liralık mevduatla dördüncü sırada yer aldı.

İzmir ve Bursa'da kişi başına düşen altın mevduatı sırasıyla 393,4 TL ve 369,8 TL oldu. Bu arada bankada gerçek kişilere ait toplam altın mevduatının en düşük olduğu il ise Ardahan oldu. Bu rakam Ardahan'da 14 milyon 647 bin lira olarak gerçekleşirken, onu takip eden Bayburt'ta 18 milyon 105 bin liralık, Iğdır'da ise 20 milyon 668 bin liralık altın mevduatı bulunuyor.

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