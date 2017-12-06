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Altındağlı çocuklar kendi çizgi filmlerini yaptı

Yeteneklerini farklı bir platformda daha sergileyen Altındağlı çocuklar, bu sefer de kendi çizgi filmlerini yaptı.

İHA | 06.12.2017 - 14:30..
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Ankara Altındağ Belediyesi Feridun Çelik Nuri Pakdil Gençlik Merkezi öğrencileri, Uluslararası Canlandırma Atölyesi’nde çizgi film dersi aldı. Avusturyalı animasyon yapımcısı Roland Schütz’den çizgi film yapım aşamalarını öğrenen çocuklar, hem hayal dünyalarıyla hem de yetenekleriyle dikkat çekti.

Altındağlı çocuklar kendi çizgi filmlerini yaptı

HAYAL DÜNYALARINDAKİ KAHRAMANLARI ÇİZDİLER

Belediye tarafından bu yıl 4’.sü düzenlenen Gezici Film Festivali’ne yaklaşık 20 çocuk katıldı. Altındağlı çocuklar, hayal dünyalarındaki çizgi film kahramanlarını kâğıda döktü.

Animasyon yapımcısı Roland Schütz, Altındağ’da her yıl farklı merkezlerde farklı çocuklarla çalıştıklarını söyleyerek, “Çizgi film yapmak uğraştırıcı bir iş. Buna rağmen çocuklar en başından beri çok çalıştı. Altındağlı çocuklar çok güçlü bir hayal dünyasına sahip. Altındağlı çocukların grup halinde iş yapabilme becerisi çok yüksek. Doğru çizimi ve tasarladıkları kahramanı bulana kadar çalışıyorlar. Bu durum gelişimlerinin en önemli göstergesi.” dedi.

Altındağlı çocuklar kendi çizgi filmlerini yaptı

"HER ŞEYE SİZ KARAR VERİYORSUNUZ"

Nuri Pakdil Gençlik Merkezinden Samet Efe Çelik, bu merkezlerde birbirinden farklı eğitimler aldıklarını dile getirerek, bu eğitimlerin hem okul derslerine hem de gelişimlerine katkı sağladığını aktardı.

Bir diğer öğrenci Nazar Sıla Bardakçı ise, “Kendi çizgi filmimi yaptım. Bir kahramanım oldu. Çok keyifli. Her şeye siz karar veriyorsunuz. Beğenmediğim zaman silip tekrar yapıyorum. Televizyondaki çizgi filmlerin nasıl yapıldığını öğrendim. Düşüncelerimizi önce kâğıda aktardık, sonra hareketi çizdik.” dedi.

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