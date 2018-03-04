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Altından yol geçen 275 yıllık ahşap cami

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde 1743 yılında Hacı Ali Ağa tarafından yaptırılan Hanay Camii'nin altından yol geçiyor.

İHA | 04.03.2018 - 11:50..
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Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde 1743 yılında Hacı Ali Ağa tarafından yaptırılan Hanay Camii, 2 yıl önce Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restore edilirken, Burhaniye Belediyesi tarafından da etrafı açılarak çevre düzenlemesi yapıldı.

Altından yol geçen 275 yıllık ahşap cami

ALTINDAN YOL GEÇİYOR, 275 YILDIR AYAKTA

İki katlı ahşap caminin altından yol geçerken, yolun iki yanında ise 6 adet iş yeri bulunuyor. İlginç mimarisiyle dikkat çeken camide, 275 yıldır kesintisiz ibadet yapılıyor. Hanay Camii iki yıl önce baştan aşağı restore edilirken, Kemer Camii diye anılan cami ilçenin simgesi haline geldi. Caminin tavanı ve tabanı da ahşaptan yapılmış.

Altından yol geçen 275 yıllık ahşap cami

2 YANGIN ATLATTI

Camide namaz kılan vatandaşlar, tarihi camide ibadet etmenin mutluluğunu yaşarken, İmam Hamdi Girgin de caminin büyük ilgi çektiğini söyledi. Hanay Camii’nde 17 yıl görev yaptığını anlatan emekli imam İsmail Yayla, "Hanay Camii’nde acizane 17 yıl görev yaptım. Hanay Camii sayılı camilerden birisidir. Altından yol geçmektedir. Halk arasında da Kemerli Camii ismiyle anılmaktadır. Camimiz birkaç defa Vakıflar tarafından tamir edilmiştir. Eski yıllarda iki defa yangın geçirmiştir. Camimiz şu anda güzelleşmiştir. Cazip cami haline gelmiştir. Cemaatimiz de bundan memnundur." dedi.

Altından yol geçen 275 yıllık ahşap cami

İLK GÜNDEN BERİ İBADETE AÇIK

Caminin ilgi gördüğünü anlatan İmam Hamdi Girgin ise, "Camimiz Haci Ali Ağa tarafından 1743 yılında yapılmıştır. 275 yıldan beri ibadete açık camidir. Caminin altından yol geçmektedir. Burhaniye halkı tarafından Kemerli Camii diye anılmaktadır. Tabelasında da Hanay Camii yazmaktadır. Camimiz bütün insanların ilgisini çekmektedir. Gelen turistler camimizin mimarisine hayran kalıp, girip fotoğraf çekmektedirler. Rabbim nice seneler bu camide ibadet etmeyi bize ve cemaatimize nasip eylesin." dedi.

Altından yol geçen 275 yıllık ahşap cami


Altından yol geçen 275 yıllık ahşap cami

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