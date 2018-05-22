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Altının gram fiyatı güne 190 liranın üzerinde başladı

Dolarla birlikte altındaki yükseliş de devam ediyor. Altının gram fiyatı tarihi zirveyi görerek 190 lirayı geçti.

AA | 22.05.2018 - 10:38..
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Dün dolar kurundaki değer kazançlarından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 yükselişle 190,1 liradan tamamlamıştı.

TARİHİ ZİRVEYİ GÖRDÜ

Altının gram fiyatı, bugün 190,6 lira ile tarihi zirvesini görmesinin ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 189,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 311 lira, Cumhuriyet altını da 1.269 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı güne 190 liranın üzerinde başladı

DOLAR KURUNDAKİ YÜKSELİŞE PARALEL HAREKET ETTİ

Güne satış ağırlıklı bir seyirle başlayan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 1.289,50 dolar seviyesinden alıcı buluyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatının, 192 lira seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Uluslararası piyasalarda artan dolar talebinin yurt içinde dolar kurunun yükselmesine neden olduğunu ifade eden Memiş, dolar endeksinin güçlü duruşu ve küresel risk endişelerinin azalmasının ise altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

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