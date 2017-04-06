Altının gram fiyatında artış

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 12 Ocak'tan bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 150,3 liraya kadar çıktı.

149,5 LİRAYA YÜKSELDİ

Altının gram fiyatı, dün küresel piyasalarda değerlenen dolara paralel 149,5 liraya kadar yükseldi ve günü önceki kapanışına göre yüzde 0,50 artışla 149,3 liradan tamamladı.

ÇEYREK ALTIN 246, CUMHURİYET ALTINI 1050 LİRADAN SATILIYOR

ABD Merkez Bankasının (Fed) dün açıklanan, toplantı tutanaklarından sonra kürsel piyasalarda yükselişe geçen dolar kuruna paralel değer kazanan altının gram fiyatı 150,3 lira ile 12 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Gram altın saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,55 değer kazancıyla 150,2 lira seviyesinde alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 246 lira, Cumhuriyet altını da bin 5 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün günü yatay seyirle 1.255,7 dolar seviyesinde tamamlamasının ardından, şu dakikalarda yüzde 0,16 düşüşle 1.253,75 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün, Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları ile ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 2 gün sürecek görüşmelerinden çıkacak haber ve açıklamaların piyasaların odak noktasında bulunduğunu belirtiyor.

Dolar kurundaki yükselişin altının gram fiyatında artışa neden olduğunu ifade eden analistler, şu dakikalarda 3,7230'dan işlem gören dolar/TL'nin 3,7420 seviyesinin direnç konumunda olduğunu, bu seviyeden gelmesi muhtemel satışların gücünün gram altının yönü üzerinde de belirleyici olacağını dile getirdi.