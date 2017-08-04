taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.365
USD
3,5391
EURO
4,2070
ALTIN
144,44
PETR
51,8100

Altının gramı 144 lirada seyrediyor

Altının gram fiyatı, yatay seyirle 144,3 liradan işlem görüyor.

04.08.2017 - 10:43
  1. Haberler
  2. Ekonomi

S

Dün 144,5-143,0 lira bandında dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,35 üzerinde 144,4 liradan tamamladı.

Gram altın, bugün saat 10.30 itibarıyla dolar kurundaki yatay seyre paralel 144,3 lira seviyesinden işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 237 lira, Cumhuriyet altını 966 liradan satılıyor.

ONS ALTIN SINIRLI YÜKSELİŞLE 1.269,3

Dün ABD'de açıklanan verilerin ardından gün içinde 1.257,6 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatı, bu seviyeden gelen alımlarla toparlamış ve günü yüzde 0,2 artışla 1.268,8 dolardan tamamlamıştı. Altının ons fiyatı şu dakikalarda sınırlı yükselişle 1.269,3 dolardan alıcı buluyor.

TARIM DIŞI İSTİHDAM VE İŞSİZLİK VERİLERİ BEKLENİYOR

AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasaların bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik verilerine odaklandığını belirterek, "Açıklanacak olan veri, beklentilerin üzerinde gelirse altının ons fiyatı 1.260 dolar seviyesini aşağı yönlü kırabilir ve düşüşler 1.250 dolar seviyesine kadar devam edebilir. Ancak veri beklentilerin altında kalırsa 1.280 dolar seviyesi gündeme gelebilir." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Berat Albayrak: YEKA ihalesinde dünya rekoru gerçekleşti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Rüzgar Enerjisi ihalesi hakkında açıklamalarda bulundu.
Borsa'da 8 aylık getiri yüzde 50'ye dayandı
BIST endeksi Temmuz 2007'den bu yana ilk defa 8 ay üst üste değer kazanarak yaklaşık yüzde 50 getiri sağladı.
Katarlı iş adamları İzmir'de
Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen Katar - Türkiye İkili İş Görüşmeleri organizasyonu Swiss Otel Büyük Efes İzmir'de başladı.
Brent petrol 52 dolar seviyesinde
Brent petrolün varil fiyatı, ABD'deki ticari ham petrol stok verisindeki azalışın ardından 52,08 dolardan işlem görmeye başladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Neymar Paris Saint-Germain için imzayı attı

Neymar Paris Saint-Germain için imzayı attı

81
Erdoğan'dan Fenerbahçe soyunma odasına ziyaret

Erdoğan'dan Fenerbahçe soyunma odasına ziyaret

54
Araçları doludan etkilenenlere KASKO müjdesi

Araçları doludan etkilenenlere KASKO müjdesi

19
İBB simitçi çocuğu darp eden görevlileri kovdu

İBB simitçi çocuğu darp eden görevlileri kovdu

70
Dubai'deki Towch Tower gökdeleninde yangın

Dubai'deki Towch Tower gökdeleninde yangın

31
Lucescu'dan Emre Belözoğlu hamlesi

Lucescu'dan Emre Belözoğlu hamlesi

31
Romanya'da Lucescu kızgınlığı

Romanya'da Lucescu kızgınlığı

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM