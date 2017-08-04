Altının gramı 144 lirada seyrediyor

Dün 144,5-143,0 lira bandında dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,35 üzerinde 144,4 liradan tamamladı.

Gram altın, bugün saat 10.30 itibarıyla dolar kurundaki yatay seyre paralel 144,3 lira seviyesinden işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 237 lira, Cumhuriyet altını 966 liradan satılıyor.

ONS ALTIN SINIRLI YÜKSELİŞLE 1.269,3

Dün ABD'de açıklanan verilerin ardından gün içinde 1.257,6 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatı, bu seviyeden gelen alımlarla toparlamış ve günü yüzde 0,2 artışla 1.268,8 dolardan tamamlamıştı. Altının ons fiyatı şu dakikalarda sınırlı yükselişle 1.269,3 dolardan alıcı buluyor.

TARIM DIŞI İSTİHDAM VE İŞSİZLİK VERİLERİ BEKLENİYOR

AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasaların bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik verilerine odaklandığını belirterek, "Açıklanacak olan veri, beklentilerin üzerinde gelirse altının ons fiyatı 1.260 dolar seviyesini aşağı yönlü kırabilir ve düşüşler 1.250 dolar seviyesine kadar devam edebilir. Ancak veri beklentilerin altında kalırsa 1.280 dolar seviyesi gündeme gelebilir." ifadelerini kullandı.