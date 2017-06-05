Altının gramı 144 liranın üzerinde dengelendi

Altının gram fiyatı, yatay seyirle 144,3 lira seviyelerinden işlem görüyor.

ÇEYREK 237 LİRA, CUMHURİYET ALTINI 965 LİRA

Yeni haftaya yatay bir başlangıç yapan gram altın, saat 10.40 itibarıyla 144,3 lira seviyelerinden işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 237 lira, Cumhuriyet altını da 965 liradan alıcı buluyor.

Geçen haftayı yükselişle tamamlayan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,2 artışla 1.281 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, cuma günü ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentinin altında kalmasının altın fiyatlarını olumlu yönde etkilemeye devam ettiğini belirterek, "İngiltere'de yaşanan terör eylemleri, Katar'ın diğer devletler tarafından izole edilmesi altın fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Fed'in haziran ayı toplantısına kadar jeopolitik riskleri yakından takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yurt içi piyasalarda dolar/TL kurunun 3,50 lira seviyesine kadar gerilemesinin altının gram fiyatındaki yükselişleri şimdilik frenlediğine işaret eden Memiş, altının ons fiyatında 1.288 doların, gram fiyatında ise 145,20 lira seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.