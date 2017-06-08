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Altının gramı 147 liranın altında dengelendi

Son 3 haftanın en yüksek seviyesine çıkan gram altın, günü 146,5 liradan tamamladı.

08.06.2017 - 10:36
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Altının gramı 147 liranın altında dengelendi

Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla 146,5 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK 241, CUMHURİYET ALTINI DA 982 LİRADAN ALICI BULUYOR

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241, Cumhuriyet altını da 982 liradan alıcı buluyor.

ALTININ ONS FİYATI İSE DÜŞÜŞE GEÇTİ

Altının ons fiyatı ise dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.295 doları test etmesi sonrasında düşüşe geçti ve günü yüzde 0,55 azalışla 1.287 dolardan tamamladı. Ons altın, şu dakikalarda 1.285-1.289 dolar aralığında yatay seyrediyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, haftaya Katar krizi ile başlayan piyasalarda altına olan talebin arttığını belirterek, "Küresel risk algısının artması altının ons fiyatının 1.295 dolar seviyesinin test etmesine neden oldu." dedi.

Dün gün içinde ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksindeki toparlanmanın, altının ons fiyatında gerilemeye neden olduğunu aktaran Memiş, bugün yoğun haber ve veri akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını dile getirdi.

Memiş, İngiltere'de genel seçim, Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısı ve eski FBI Direktörü James Comey',in Senato'da vereceği ifadenin günün önemli başlıkları olduğuna dikkati çekerek, bu gelişmelerin altın fiyatlarında sert dalgalanmalara neden olabileceğini dile getirdi. Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.277-1.295 dolar bandının izleneceğini ifade eden Memiş, altının gram fiyatında 145,40 liranın destek, 147,40 liranın direnç konumuna geldiğini söyledi.

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