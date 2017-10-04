taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.548
USD
3,5742
EURO
4,2047
ALTIN
146,31
PETR
55,9400

Altının gramı güne yükselişle başladı

Kapalıçarşı'da gram altın 146,3, çeyrek altın 241, Cumhuriyet altını 982 liradan satılıyor.

04.10.2017 - 10:37
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Altının gramı güne yükselişle başladı

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 146,3 lira seviyesinde dengelendi.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 146 liradan tamamladı.

YÜZDE 0,18 ARTTI

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,18 artarak 146,3 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241 lira, Cumhuriyet altını da 982 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI 1.275 DOLAR

Küresel piyasalarda doların değer kaybetmesinden bulduğu destekle güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı ise, şu dakiklarda önceki kapanışa göre yüzde 0,34 artışla 1.275,71 dolardan işlem görüyor.

AA Finans analisti İslam Memiş, ABD'de bugün açıklancak hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ADP özel sektör istihdam verilerinin, altının ons fiyatında dalgalanmalara neden olabileceğini söyledi.

Teknik açıdan ons altında 1.270 doların güçlü destek, 1.280 doların ise direnç olarak öne çıktığını belirten Memiş, altının gram fiyatında ise 145,50-146,50 lira aralığında işlemler gerçekleşebileceğini ifade etti.

Memiş, ABD Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen'ın bu akşam yapacağı konuşmanında da takip edilecek diğer gündem maddesi olduğunu bildirdi.

İlginizi Çekebilir
MTV'ye beklenen zam aralığı
MTV'ye 40-68 bandında olarak açıklanan zam aralığı 20-40 bandına çekilecek.
Alman sanayi devinden stratejik yatırım
Avrupa treyler pazarının lider markası olan Alman Schmitz, Türkiye'de toplamda 90 milyon Avro yatırım yapacak.
Türkiye Rusya'ya domates ithal etmeye devam edecek
Rusya Başbakan Yardımcısı, Türkiye'den Rusya'ya domates ithalatına devam edileceğini söyledi.
Rusya'dan domates ithalatına yeşil ışık
Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Türkiye’den yıllık 50 bin tona kadar domates ithalatı için teklif yapıldığını iletti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muğla'da PKK operasyonu: 7 gözaltı

Muğla'da PKK operasyonu: 7 gözaltı

251
Erdoğan'a suikast girişiminde bulunanlar hapiste çürüyecek

Erdoğan'a suikast girişiminde bulunanlar hapiste çürüyecek

229
Hakkari'de patlama: 4 askerimiz şehit

Hakkari'de patlama: 4 askerimiz şehit

415
Bulgaristan Türkiye'ye minnettar

Bulgaristan Türkiye'ye minnettar

113
ABD, FETÖ'nün yalanını ortaya çıkaran belgeyi yolladı

ABD, FETÖ'nün yalanını ortaya çıkaran belgeyi yolladı

98
Meltem Cumbul'un sinirleri bozuk

Meltem Cumbul'un sinirleri bozuk

162
Erdoğan ve Ruhani'nin açıklamaları

Erdoğan ve Ruhani'nin açıklamaları

166
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM