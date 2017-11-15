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Altının gramı rekor kırdı

Altının gramı 160,3 lira, çeyrek altın 263 lira, Cumhuriyet altını da 1.073 liradan satılıyor

15.11.2017 - 09:48
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Altının gramı rekor kırdı

Dün döviz kurlarından bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 160,8 lirayı gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,73 artışla 160,1 liradan tamamladı.

REKORU TEST ETTİ

Altının gram fiyatı, bugüne de yükselişle başlamasının ardından 160,9 lira ile rekor seviyesini test etti ve saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 160,3 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 263, Cumhuriyet altını 1.073 liradan satılıyor.

ONS FİYATI

Asya piyasalarında sabah saatlerinde pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,04 değer kazancıyla 1.281,2 dolardan işlem görüyor.

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