Altının gramı son 3 haftanın en düşüğünde

Cuma günü yatay bir seyir izleyen gram altın, günü yüzde 0,22 artışla tamamlasa da haftalık bazda yatırımcısına yüzde 1,76 kaybettirmişti.

4 NİSAN'DAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYE

Altının gram fiyatı, geçen hafta genelinde etkili olan düşüş eğilimini yeni haftaya da taşıyarak 146,9 lira ile 4 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Saat 11.05 itibarıyla altının gram fiyatı 147,4 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 242 lira, Cumhuriyet altını 986 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda artan risk iştahına paralel değer kaybeden altının ons fiyatı da şu dakikalarda yüzde 0,95 azalışla 1.271,9 dolardan işlem görüyor.