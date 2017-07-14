Altının kilogramı 140 bin 700 liraya yükseldi

Altın piyasasında, 5 işlemde 45 milyon 545 bin 349,15 liralık ve 52 işlemde 64 milyon 340 bin 237,84 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 2 milyon 935 bin 751,80 liralık işlem hacmi görüldü.

0,53 DEĞER KAZANDI

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Gram Kıymetli Madenler, Rona Dövi̇z ve Kıymetli̇ Mad., İstanbul Altın Rafi̇neri̇si̇ ve Troy Kıymetli̇ Maden şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,53 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: