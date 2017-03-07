Altının kilogramı 144 bin 850 liraya geriledi

Altın piyasasında, 43 işlemde 104 milyon 882 bin 457,89 liralık ve 11 işlemde 56 milyon 979 bin 242,13 dolarlık işlem hacmi kaydedildi. Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 612 bin 306,20 liralık işlem hacmi görüldü.

YÜZDE 0,61 DEĞER KAYBETTİ

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Kaloti Jewellery İnternational Kıy. Mad., Gram Kıymetli Madenler, Rona Dövi̇z ve Kıymetli̇ Mad., İstanbul Altın Rafi̇neri̇si̇ şeklinde sıralandı. BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,61 değer kaybetti.

BUGÜNKÜ İŞLEMLERE GÖRE VERİLER