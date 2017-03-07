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Altının kilogramı 144 bin 850 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı 144 bin 850 liraya geriledi.

07.03.2017 - 17:01
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Altının kilogramı 144 bin 850 liraya geriledi

Altın piyasasında, 43 işlemde 104 milyon 882 bin 457,89 liralık ve 11 işlemde 56 milyon 979 bin 242,13 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.  Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 612 bin 306,20 liralık işlem hacmi görüldü.

YÜZDE 0,61 DEĞER KAYBETTİ

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Kaloti Jewellery İnternational Kıy. Mad., Gram Kıymetli Madenler, Rona Dövi̇z ve Kıymetli̇ Mad., İstanbul Altın Rafi̇neri̇si̇ şeklinde sıralandı.  BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,61 değer kaybetti.

BUGÜNKÜ İŞLEMLERE GÖRE VERİLER

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS
Önceki Kapanış 147.030,00 1.232,10 1.130,00
En Düşük 144.000,00 1.223,00
En Yüksek 146.300,00 1.231,65
Kapanış 144.850,00 1.224,60
Ağırlıklı Ortalama 145.357,10 1.225,76
İşlem Miktarı (Kg.) 721,55027 1.445,83400
İşlem Sayısı 43 11
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 104.882.457,89 56.979.242,13
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.167,38427
Toplam İşlem Adedi 54
Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.833,07
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.815,82
Altın Endeksi Değişim (%) -0,61
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