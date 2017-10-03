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Altının kilogramı 146 bin 500 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 146 bin 500 liraya geriledi.

03.10.2017 - 16:20
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Altının kilogramı 146 bin 500 liraya geriledi

Altın piyasasında, 12 işlemde 34 milyon 671 bin 551,27 liralık ve 33 işlemde 68 milyon 878 bin 262,31 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 553 bin 907 liralık ve 4 işlemde 375 bin 617,16 dolarlık işlem hacmi görüldü.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, İAR Dövi̇z ve Kıymetli̇ Madenler, İstanbul Altın Rafi̇neri̇si̇, Rona Dövi̇z ve Kıymetli̇ Mad. şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,16 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS
Önceki Kapanış 146.700,00 1.273,50 1.093,35
En Düşük 146.050,00 1.270,00
En Yüksek 146.650,00 1.277,80
Kapanış 146.500,00 1.271,50
Ağırlıklı Ortalama 146.432,47 1.275,09
İşlem Miktarı (Kg.) 236,78 1.680,16
İşlem Sayısı 12 33
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 34.671.551,27 68.878.262,31
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.916,94
Toplam İşlem Adedi 45
Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.928,26
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.923,66
Altın Endeksi Değişim (%) -0,16
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