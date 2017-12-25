Altının kilogramı 156 bin 100 liraya yükseldi

Altın piyasasında, 13 işlemde 49 milyon 470 bin 102,95 liralık ve 6 işlemde 18 milyon 389 bin 786,95 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 3 milyon 681 bin 189,95 liralık işlem hacmi görüldü.

DEĞER KAZANDI

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Ons Kıymetli Madenler, Güneşgil Kuyumculuk İhracat İthalat şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,70 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 155.750,00 1.269,10 1.063,30 En Düşük 156.000,00 1.276,00 En Yüksek 156.800,00 1.278,00 Kapanış 156.100,00 1.278,00 Ağırlıklı Ortalama 156.066,79 1.276,09 İşlem Miktarı (Kg.) 316,98 448,23 İşlem Sayısı 13 6 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 49.470.102,95 18.389.786,95 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 765,21223 Toplam İşlem Adedi 19 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.918,14 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.938,61 Altın Endeksi Değişim (%) 0,70





