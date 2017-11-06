Altının kilogramı 157 bin 850 liraya yükseldi

Altın piyasasında, 8 işlemde 32 milyon 346 bin 685,02 liralık ve 21 işlemde 22 milyon 103 bin 300,52 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 1 milyon 898 bin 100 liralık ve 2 işlemde 818 bin 75,75 dolarlık işlem hacmi görüldü.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli̇ Maden, Osmanlı Kıymetli Madenler, Rona Dövi̇z ve Kıymetli̇ Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,55 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 157.500,00 1.279,00 1.093,35 En Düşük 157.300,00 1.267,00 En Yüksek 157.850,00 1.272,50 Kapanış 157.850,00 1.272,00 Ağırlıklı Ortalama 157.386,50 1.268,34 İşlem Miktarı (Kg.) 205,52 542,04 İşlem Sayısı 8 21 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 32.346.685,02 22.103.300,52 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 747,56 Toplam İşlem Adedi 29 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.940,91 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.924,81 Altın Endeksi Değişim (%) -0,55





