Altının kilogramı 157 bin 850 liraya yükseldi

Altın piyasasında, 8 işlemde 32 milyon 346 bin 685,02 liralık ve 21 işlemde 22 milyon 103 bin 300,52 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.
Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 1 milyon 898 bin 100 liralık ve 2 işlemde 818 bin 75,75 dolarlık işlem hacmi görüldü.
EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli̇ Maden, Osmanlı Kıymetli Madenler, Rona Dövi̇z ve Kıymetli̇ Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,55 değer kaybetti.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|TL/KG
|DOLAR/ONS
|AVRO/ONS
|Önceki Kapanış
|157.500,00
|1.279,00
|1.093,35
|En Düşük
|157.300,00
|1.267,00
|En Yüksek
|157.850,00
|1.272,50
|Kapanış
|157.850,00
|1.272,00
|Ağırlıklı Ortalama
|157.386,50
|1.268,34
|İşlem Miktarı (Kg.)
|205,52
|542,04
|İşlem Sayısı
|8
|21
|İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro)
|32.346.685,02
|22.103.300,52
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|747,56
|Toplam İşlem Adedi
|29
|Altın Endeksi Önceki Kapanış
|2.940,91
|Altın Endeksi Bugünkü Kapanış
|2.924,81
|Altın Endeksi Değişim (%)
|-0,55