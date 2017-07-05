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Altınok yasağın kalktığı havalimanında inceleme yaptı

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, THY yetkilileriyle birlikte havalimanındaki tomografi cihazlarını inceledi.

05.07.2017 - 12:16
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ABD’ye yapılan uçuşlarda 102 gündür devam eden elektronik cihazların kabine alınmaması yasağının bu sabah itibariyle kalkması sonrası Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, tomografi cihazlarının bulunduğu 227 ve 228 numaralı köprülerde inceleme yaptı.

THY YETKİLİLERİYLE AYNI BÖLGEDE İNCELEME

Selami Altınok’un incelemeleri sonrası bu kez ABD’nin Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA) ekipleri de, THY yetkilileriyle aynı bölgede incelemelerde bulundular.

Elektronik cihaz yasağının kalkması yolcular arasında olumlu karşılandı.

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