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Altınordu Yalı Camii'ne yeni meydan inşa ediliyor

Altınordu Aziziye (Yalı) Camii Çevre Düzenleme Projesi'nde sona yaklaşıldı.

05.06.2017 - 09:18
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, inşasında sona gelinen projeyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Altınordu Yalı Camii'ne yeni meydan inşa ediliyor

"ESTETİK VE DEKORATİF ŞEMSİYELER YERLEŞTİRİLECEK"

Yılmaz, “2 yıl önce cami önünde bulunan tuvalet ve lostra salonunu yıkarak, yer altında engelli asansörü, tuvalet, abdesthane ve bebek emzirme odası bulunan projeyi tamamlamıştık. Şimdi ise bunun devamı olarak, cemaatin özellikle cuma günleri rahatlıkla namaz kılabilmesi için cami bahçesinde zemin kaplama taşlarını kıble istikametini gösterecek şekilde yeniden düzenledik. Mevcut musalla taşını ve üzerindeki sundurmayı kaldırarak yerine dekoratif sundurmalı musalla taşı yerleştirdik. Geçmişte dar olan alanda yaptığımız düzenlemeyle birlikte cenaze namazlarının daha rahat kılınabileceği geniş bir alan ortaya çıkardık. Caminin çevresindeki duvarları kaldırarak estetiğine uygun ferforjeler yerleştirdik. Bahçe içerisinde güneş ve yağmura karşı cami cemaatini koruyacak estetik ve dekoratif şemsiyenin kurulumunun ardından projemiz tamamlanmış olacak.” dedi

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