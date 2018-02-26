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Altyapı çalışması sırasında göçük: 1 ölü 1 yaralı

Antalya'da altyapı çalışması sırasında yağmur nedeniyle meydana gelen göçükte işçilerden İbrahim Özcan, hastanede hayatını kaybetti.

DHA | 26.02.2018 - 23:47..
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Döşemealtı ilçesinde, Antalya Su ve Atıksu Genel Müdürlüğü (ASAT) ekipleri tarafından Kovanlık Mahallesi'nde ıslah çalışması yapıldığı sırada, yağmurun da etkisiyle açılan kanalda göçük meydana geldi. Bu sırada kanalda boru döşeyen işçiler İbrahim Özcan ve Sinan Sağlam, toprak altında kaldı.

Arkadaşları 2 işçiyi kurtarmak için seferber olurken olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri tarafından toprak altından çıkarılan Sinan Sağlam ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, İbrahim Özcan ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı işçilerin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Göçükle ilgili açıklama yapan ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, "Islah çalışması sırasında 2 arkadaşımız toprak altında kalmış. Olay sonrası itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastanelere kaldırıldılar. Tedavileri devam ediyor" dedi. Kurt, yağmur nedeniyle kayma tehlikesine karşı kısa mesafede çalışma yaptıklarını ifade etti.

İŞÇİLERDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

İbrahim Özcan, tedaviye alındığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Özcan’ın cenazesi incelemelerden sonra Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Olayda yaralanan ve aynı hastanede tedaviye alınan diğer işçi Sinan Sağlam'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedildi.

Altyapı çalışması sırasında göçük: 1 ölü 1 yaralı

Altyapı çalışması sırasında göçük: 1 ölü 1 yaralı

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