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Alzehimer hastası kadın yakınlarını arıyor

Ümraniye Hayat Hastanesi'ndeki yaşlı teyze sorulan sorulara yanıt veremiyor. Çünkü alzehimer hastası olan kadın hiçbir şey hatırlamıyor.

Haber Merkezi | 10.01.2017 - 21:50
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Alzehimer hastalarıyla ilgili gün geçmesin ki bir kayıp, hafıza kaybı vb durumlara rastlanmasın. Bu hadisede de yolunu kaybeden ve geçmişiyle ilgili hiçbir şey hatırlamayan teyze kahraman.

Özel Ümraniye Hayat Hastanesi yetkilileri tarafından haber merkezimize ulaştırılan teyzenin fotoğrafını sizlerle paylaşıyoruz ki yakınlarına ulaşılabilsin.

Alzehimer hastası kadın yakınlarını arıyor

Günümüz toplumunda her geçen gün artan alzehimer vakalarına karşı bilinçlenme adına bu tarz haberleri bizimle her zaman paylaşabilirsiniz. Whatsapp hattımız olan 0533378200 no'lu numaraya her türlü bilgiyi yollayabilirsiniz.

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