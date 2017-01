Alzehimer hastası kadın yakınlarını arıyor

Alzehimer hastalarıyla ilgili gün geçmesin ki bir kayıp, hafıza kaybı vb durumlara rastlanmasın. Bu hadisede de yolunu kaybeden ve geçmişiyle ilgili hiçbir şey hatırlamayan teyze kahraman.

Özel Ümraniye Hayat Hastanesi yetkilileri tarafından haber merkezimize ulaştırılan teyzenin fotoğrafını sizlerle paylaşıyoruz ki yakınlarına ulaşılabilsin.

Günümüz toplumunda her geçen gün artan alzehimer vakalarına karşı bilinçlenme adına bu tarz haberleri bizimle her zaman paylaşabilirsiniz.