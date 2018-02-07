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Alzheimer hastalarına elektrikli tedavi

Önümüzdeki günlerde bilim adamları; Alzheimer hastalarının beyin fonksiyonlarını daha hızlandırmak, anımsamayı artırmak için elektrikli yönteme başvuracak.

Haber Merkezi | 07.02.2018 - 16:47..
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Amerika'da Alzheimer üzerine birçok araştırma yapılıyor. Bu hastalığın tedavi edilmesi için şimdi de çok değişik bir yöntem deneniyor.

YÜZDE 15'LİK GELİŞME

Bilim adamları, beyne elektrik akımı vererek farklı sonuçlar elde edilebileceğini belirtiyor.

25 hastanın detaylı olarak incelendiği araştırmada özellikle orta temporal loba odaklanıldı. Elektrikle müdahale yapılan hastaların beyinlerinde yüzde 15 gibi bir gelişim görüldü.

"DÜŞÜNMEYİ VE ANIMSAMAYI KOLAYLAŞTIRABİLİR"

Dr. David Reynolds, yaptığı açıklamada, "Bunama ve Alzheimer üzerine çok karışık semptomlar mevcut. Ancak bu rahatsızlıklar insanların hayatlarını olumsuz yönde etkiliyor. Elektrikle yapılan müdahale gibi teknolojik avantajlar kullanılarak düşünmeyi ve anımsamayı kolaylaştırmayı umuyoruz." diye konuştu.

ALZHEİMER HASTALARINA UMUT OLABİLİR

Yeni bulunan bu yöntemin Alzheimer hastalarına umut olup olmayacağı yapılacak araştırmalar sonucu netlik kazanacak.

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