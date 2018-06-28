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Alzheimer hastası kadını polis ailesine teslim etti

Şanlıurfa'da gittiği hastaneden eve dönmeye çalışırken kaybolan ve 2 gün boyunca dışarıda yaşayan Suriyeli kadın, polis tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

İHA | 28.06.2018 - 21:52..
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Hastaneye gittikten sonra evinin yolunu hatırlamayarak kaybolan ve 2 gün boyunca sokakta kalan 85 yaşındaki Suriye uyruklu alzheimer hastası Zahit Abbas isimli yaşlı kadın, açlıktan bitkin düşmüş halde polis tarafından bulundu.

Polisler açlıktan ve yorgunluktan bitkin düşen kadının karnını doyurdu. Lokantaya götürülen yaşlı kadına polis memurları kendi elleriyle yemek yedirdi. Daha sonra yaşlı kadın ailesine teslim edildi.

Alzheimer hastası kadını polis ailesine teslim etti

"OĞLUM, KARDEŞİM GİBİ SAHİP ÇIKTI"

Halid Abbas, annesini bulup kendilerine teslim eden polislere teşekkür etti.
Başından geçenleri anlatan Zahit Abbas, “İki tane polis komşum, oğlum, kardeşim gibi sahip çıktı. Gün içinde sabah çıktım, öğleden sonra geldim. Kaybolduğumu bilemedim evim nerede. Yoldan geçenlere sordum, bana dediler ki polise haber ver evini bulsunlar.” diye konuştu.

Alzheimer hastası kadını polis ailesine teslim etti

Alzheimer hastası kadını polis ailesine teslim etti


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