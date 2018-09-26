taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.12665
Euro
7.2112
Altın
1198.165
Borsa
99292.47
Gram Altın
236.085

Alzheimer hastası kayınvalidesini döven gelin serbest kaldı

Bursa’da, alzheimer hastası kayınvalidesini sokak ortasında dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın, suçlamaları kabul etmedi.

İHA | 26.09.2018 - 12:48..
  1. Haberler
  2. Video Haber

Yıldırım Demetevler Mahallesi 114’üncü Sokak’ta oturan alzheimer hastası Fatma A. (82), gelini Sevim A. (55) tarafından sokak ortasında dövüldü.

Sevim A.’nın kayınvalidesini dövme anları aynı mahallede oturan Abdurrahman K. (24) tarafından cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler tepki topladı.

Alzheimer hastası kaynanasını tekme tokat döven gelin VİDEO

YAŞLI KADIN HUZUREVİNE YERLEŞTİRİLDİ

Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Erkut Öneş, eve giderek oğlunu ikna ettiği yaşlı kadını alıp huzurevine yerleştirdi. Gözaltına alınan Sevim A. polis merkezine götürüldü.

Alzheimer hastası kayınvalidesini döven gelin serbest kaldı

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Sevim A. ifadesinde, kayınvalidesinin alzheimer hastası olduğunu, sürekli evden çıkıp kaybolduğunu söyledi, ancak dövdüğü iddialarını ise reddetti.

Sevim A. ifadesi alındıktan sonra savcının talimatı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP altın rezervi çalışmasına da karşı

CHP altın rezervi çalışmasına da karşı

297
Memurlar çalışma saatlerini kendi ayarlayacak

Memurlar çalışma saatlerini kendi ayarlayacak

282
ABD'de Başkan Erdoğan'ın ağlatan buluşması

ABD'de Başkan Erdoğan'ın ağlatan buluşması

121
Ersun Yanal İstanbul'da

Ersun Yanal İstanbul'da

87
Erdoğan: Brunson kararını yargı verecek

Erdoğan: Brunson kararını yargı verecek

81
Rusya'da yayılarak oturan erkeklere ceza

Rusya'da yayılarak oturan erkeklere ceza

60
Avrupa Birliği Türkiye'ye para yardımını kesti

Avrupa Birliği Türkiye'ye para yardımını kesti

112
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM