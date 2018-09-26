MEB'den yeni proje: Bir Milyon Öğretmen Bir Milyon Fikir

1 Tarihi insanlık kadar eski olan tatlı: Aşure Bizde kıymetli olan günlerin tarihte her zaman önemli bir olayı oluyor. Muharrem ayının onuncu gününde gerçekleştirdiğimiz aşure ayı da öyle.

2 Şanlıurfa'da kaçak elektrik denetimi yapan ekibe saldırı Şanlıurfa’da tarımsal sulama alanları ve konutlarda kaçak denetimi yapan Dicle Elektrik ekiplerine bir grubun taş ve sopalarla saldırması sonucu 3 görevli yaralandı.

3 Müze ve ören yerlerini 20 milyon kişi ziyaret etti Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı da yüzde 18,9 artışla 20 milyon 509 bin 746 oldu.

4 Otomobilinin arka koltuğuna 2 tosun sığdırdı Mersin'de, bir otomobilin arka koltuğunda 2 tosun taşınması, trafikteki başka bir sürücü tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

5 AB'nin yüzde 65'i yabancı dil biliyor 28 üye ülke arasında en fazla yabancı dil bilen yetişkinlere sahip olan ülke İsveç oldu.

6 Alzheimer hastası kayınvalidesini döven gelin serbest kaldı Bursa’da, alzheimer hastası kayınvalidesini sokak ortasında dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın, suçlamaları kabul etmedi.