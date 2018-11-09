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Alzheimer hastası yaşlı kadın, yanan evde zehirlendi

Isparta'da sobalı ahşap evde çıkan yangında, 77 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

İHA | 09.11.2018 - 06:15..
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Keçiborlu ilçesine bağlı Kılıç köyünde Ali Melli’ye (87) ait 2 katlı, sobalı ahşap evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında Alzheimer hastası 77 yaşındaki Tevhide Melli dumandan etkilendi.

Durumun haber verilmesiyle birlikte yangına Keçiborlu Kılıç köyünden 1, Senir kasabasından 3, Gönen ilçesinden 1 ve Isparta Organize Sanayi Bölgesi’nden 1 itfaiye olmak üzere toplam 6 yangın söndürme ekibi müdahale etti.

Yangın sırasında Ali Melli’nin evde olmadığı, Alzheimer hastası olan Tevhide Melli’nin evde yalnız olduğu belirtildi.

Alzheimer hastası yaşlı kadın, yanan evde zehirlendi

HASTANEDE KURTARILAMADI

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından söndürme çalışmaları sırasında evde yarı baygın vaziyette bulunan Tevhide Melli’nin daha sonra 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildiği ve yapılan ilk müdahalenin ardından Keçiborlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Talihsiz yaşlı kadının hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Öte yandan, yangının sobadan çıkmış olabileceği tahmin edilirken, kesin sebep ise yapılacak araştırma sonucu netlik kazanacak.

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