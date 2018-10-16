Alzheimer ve demans riskini meyvelerle azaltın

Rotterdam’da 2005 ile 2015 yılları arasında 4 bin 213 katılımcı ile gerçekleştirilen bir gözlemsel çalışma, beyin sağlığıyla sağlıklı beslenme arasındaki bağlantıyı ortaya koydu. Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Konseyi (INC) raporlarına göre; özellikle sebzeler, meyveler, kabuklu yemişler, tam tahıllar, süt ürünleri, balık ve sınırlı miktarda şekerli içeceklerin tüketildiği bir diyetin daha büyük beyin dokusu ile ilişkili olduğu ve beyin sağlığını geliştirmeye yardımcı olduğu ortaya konuluyor.

DEMANSI GECİKTİRME POTANSİYELİNE SAHİP

Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Konseyi Türkiye yetkililerinden Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Bilge Göksan, beslenmede; ceviz, fındık, fıstık, kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısının tercih edilmesinin beyin sağlığına iyi geldiğini, demansı geciktirme potansiyelini ortaya koyduğunu dile getirdi.

YAŞLANMA İLE İLİŞKİLİ HASTALIKLARA İYİ GELİYOR

Alzheimer hastalığının çok yaygın görünen bunama türü olduğuna dikkati çeken Göksan, "Ortalama insan ömrü uzadıkça insanların Alzheimer’a yakalanma riski artıyor. Çok çeşitli besin ve fitokimyasallar içeren badem, fındık, ve ceviz, Alzheimer hastalığının ortaya çıkmasına engel olduğu gibi bilimsel incelemeler ortaya koyuyor ki bu ürünlerin kolesterol düşürücü, nörodejeneratif hastalıklar da dahil olmak üzere yaşlanma ile ilişkili hastalıklara iyi geliyor” şeklinde konuştu.

SAĞLIKLI YAŞAMIN ŞİFRESİ

70’in üzerinde ülkeden 800’den fazla fındık ve kurutulmuş meyve sektörü şirketinin Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Konseyi’ne üye olduğu bilgisini veren Göksan, INC olarak sağlık deposu kuru ve kabuklu meyvelerin dünya genelinde daha fazla tüketilmesi için politikalar geliştirdiklerinin altını çizdi.

INC tarafından ‘Daha sağlıklı bir dünya için kuru ve kabuklu meyve’ sloganı ile bir kampanya yürüttüklerini ifade eden Göksan, "Tanıtım kampanyasında 28 gramlık kuru ve kabuklu meyve paketleri dağıtılıyor. 28 gram, günlük olarak tüketimi tavsiye edilen kuru ve kabuklu meyve miktarı olup, bu açıdan sembolik bir anlama sahip. Özetle 28 gram kuru meyve sağlıklı yaşamın şifresi" dedi.