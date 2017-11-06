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Bakan Fakıbaba: Amacımız alt gelirli insanların da kırmızı et yemesi

Kırmızı et hakkında konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, "Önemli olan gerçek fiyatların tüketiciye yansıması." dedi.

06.11.2017 - 03:52
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bazı zincir marketlerde satışa sunulacak "ucuz kırmızı et projesine" ilişkin "Bizim amacımız hakikaten dar gelirli vatandaşlarımızın, alt gelir grubunun daha ucuz et yemesiydi. Biz rekabet etmiyoruz. Piyasayı regüle etmeye çalışıyoruz." dedi.

Bakan Fakıbaba: Amacımız alt gelirli insanların da kırmızı et yemesi

Bakan Fakıbaba, Koçarlı İlçe Tarım Müdürlüğüne ziyarette bulundu. Buradan köy kahvesinde vatandaşlarla sohbet eden Fakıbaba, daha sonra bir çiftin düğününe katıldı, ikram edilen keşkekten yedi.

Pamuk işçilerini de ziyaret eden Bakan Fakıbaba, "ucuz kırmızı et projesine" ilişkin bir soru üzerine, bu projenin öneminin, gerçek fiyatların tüketiciye yansıması olduğunu söyledi.

Bakanlığa geldiği günden bu yana üreticilerle konuştuğunu, sorunlarını dinlediğini dile getiren Fakıbaba, et üreticilerine karkas ette bakanlığının 25 lira alım garantisi verdiğini aktardığını ifade etti.

"PİYASAYI REGÜLE ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Fakıbaba, "ucuz kırmızı et projesine" farklı bir uygulamayla katılacağını ilan eden Migros'u tebrik ederek, şunları söyledi:

"Bizim amacımız dar gelirli vatandaşlarımızın, alt gelir grubunun daha ucuz et yemesiydi. Migros'a yürekten teşekkür ediyorum. Her zaman söylüyoruz, biz rekabet etmiyoruz. Piyasayı regüle etmeye çalışıyoruz. Piyasa tam stabil hale geldiği zaman biz görevimizi yapmış oluyoruz. Önemli olan gerçek fiyatların tüketiciye yansıması.

Bence her geçen gün daha iyiye gidecek. İnsanlar daha mutlu olacak. Amacımız, bir tarafı yıkıp bir tarafı yapmak değil, her iki tarafı yapmaktır. Bakanlık olarak görevimizi yaptığımıza inanıyorum. Bundan sonra diğer marketler de böyle bir indirim yapar mı bilemiyorum."

Bakan Fakıbaba daha sonra İncirliova'da bir besi işletmesini, ardından da Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü ziyaret etti.

Fakıbaba'ya Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Selahattin Acara, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ile kurum müdürleri eşlik etti.

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