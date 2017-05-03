Amad Gayrimenkul ve Umran Yapı ortaklığı ile Kartal Wings

İnşaat sektörünün deneyimli firması Umran Yapı ve 250 milyon TL üzerinde öz sermayesi olan Suudi Arabistan kökenli Amad Gayrimenkul ortaklığı ile hayata geçirilen Kartal Wings, özgün mimari tasarımı, konforlu daireleri, merkezi konumu, ulaşım ağlarına yakınlığı, sosyal donatıları ve dev peyzaj alanıyla Kartal bölgesinin iddialı projeleri arasında yer alıyor. Projenin tanıtım buluşması 3 Mayıs 2017 tarihinde Shangrai La Hotel’de gerçekleştirildi.

GÜÇLÜ BİR ORTAKLIĞIN İLK ADIMI

Tanıtım buluşmasında Kartal Wings Satış Koordinatörü Arman Özver, projenin genel özelliklerini tanıtan bir sunum gerçekleştirdi. Projenin 12 dönüm arazi üzerinde yatay mimaride 3 bloktan oluştuğunu ve 278 seçkin dairenin yer aldığını belirten Özver, her türlü sosyal donatının mevcut olduğunu söyledi. En büyük keyfin 8.5 dönüm yeşil alan içinde yer alan sosyal tesislerde ailelerin ve çocukların bir araya gelme imkanı olduğunu ifade eden Özver, proje ile özlenen mahalle kültürünü hayata geçireceklerini belirtti.

1 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE YATIRIMA GİRİLEBİLİR

Amad Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Abdulrahman Al Duhaim, Umran Yapı ortaklığı ile önemli projeleri hayata geçireceklerini ifade ederek, güçlü bir finansal yapıya sahip olduklarını, ilişkide oldukları yatırımcıların desteğini alarak finansal güçlerini 5-6 katına kadar çıkararak 1 milyar TL’nin üstünde yatırımlara girebileceklerini kaydetti.

Oğuzhan Olaş, bu işbirliğinin meyvesi olarak Kartal’da çok özel bir projeyi gerçekleştireceklerini belirterek şunları söyledi: “Kartal Wings projesi gerek mimari tasarımı, gerek merkezi konumu, zengin sosyal donatıları, çok geniş tutulmuş yeşil alanı ve konforlu daireleriyle özel bir proje. Kartal Wings bizim titizlikle çalıştığımız ve önem verdiğimiz bir projemiz. Bundan sonra yapacağımız projelerde de aynı titizlik ve disiplinle ilerleyeceğiz ve bunun gibi özel projeleri Türk halkının beğenisine sunacağız.”

"PROJE HIZLA HAYATA GEÇİYOR"

Umran Yapı Genel Müdürü Vedat Aktan ise, Amad Gayrimenkul’un Türkiye’de gerçekleştireceği projeler için Umran Yapı’yı tercih etmesinden dolayı teşekkürlerini sunarak, Kartal Wings projesini hızla hayata geçirmeye başladıklarını belirtti.

AİLE YAŞAMI İÇİN İDEAL BİR PROJE

Kartal’ın merkezi bir konumunda 12 dönüm arazi üzerinde üç blok olarak tasarlanan Kartal Wings projesinde sadece 278 seçkin daire ve günlük alışveriş ihtiyacını kolaylaştıran 9 ticari ünite yer alıyor. 8.500 metrekaresi yeşil alan olarak tasarlanan ve zengin sosyal donatılara sahip olan Kartal Wings’te, aile yaşamına uygun olarak 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ve 5+2 loft daire seçenekleri bulunuyor. Dairelerin metrekaresi lansman fiyatlarıyla 5,000 TL’den satışa sunuluyor.

ADALAR MANZARALI PROJE

Kartal Wings, Kartal’ın yüksek bir mevkisinde bulunuyor. Kapanmaz Adalar manzarasına sahip olan projede sosyal donatılar her türlü ihtiyaca yönelik tasarlanıyor. Proje bünyesinde açık ve kapalı yüzme havuzu, kafeterya, iki sauna, iki Fin hamamı, spor salonu, basketbol ve tenis kortu, açık ve kapalı çocuk parkı, yürüyüş alanları, güvenlik kontrol ve kapalı otopark yer alıyor.

ULAŞIM KOLAYLIĞI

Kartal Wings lokasyon özelliği sayesinde şehir içinde kolay ulaşım imkanı da sağlıyor. Her türlü toplu taşıma aracına yakın bir konumda bulunan proje, karadan olduğu kadar denizden de kolay ulaşım imkanı sunuyor. Kartal Sahil Yolu sadece 3 dakika, E5 ve yakında hizmete girecek olan Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattı 6-7 dakika mesafede yer alıyor. Alternatif ulaşım imkanlarının çeşitliliği ile hayatı kolaylaştıran Kartal Wings, Pendik Marina’ya 6 km, Sahil Yolu’na 2 km, metro istasyonuna 2 km, hızlı trene 1,6 km, Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise 17 km. mesafede bulunuyor.