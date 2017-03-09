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Amal Clooney'nin göbeği ortaya çıktı

İkiz bebek bekleyen George Clooney eşi Amal Clooney'nin göbeği belirginleşmeye başladı.

09.03.2017 - 13:52
  1. Haberler
  2. Magazin

39 yaşındaki İnsan Hakları avukatı ve George Clooney'nin eşi Amal Clooney ikiz bebek bekliyor.

Amal Clooney'nin göbeği ortaya çıktı

İKİZ BEBEK BEKLİYORLAR

Çarşamba günü New York'ta görüntülenen ünlü avukatın karnı ortaya çıkmaya başladı. İkizlerin cinsiyeti de geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı. Çiftin bir kız, bir de erkek bebek beklediği ifade edilmişti.

Amal Clooney'nin göbeği ortaya çıktı

"BU ÇOCUKLAR ÇOK ŞANSLI"

George Clooney’nin yakın arkadaşlarından oyuncu Matt Damon da ET Canada’ya verdiği röportajda, “George adına heyecanlıyım. Amal harika biri. George büyük ikramiyeyi kazandı. Çünkü Amal dikkat çekici bir kadın. Birlikte harika ebeveyn olacaklar. Bu çocuklar çok şanslı” açıklamasını yaptı.

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