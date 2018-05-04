Amanos Dağları'nda 4 gündür süren yangın kontrol altına alındı

1 Marx'ın portresi Çin meclisinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yarın kutlanacak Karl Marx'ın 200. doğum günü vesilesiyle Büyük Halk Salonu'nda bir konuşma yaptı. Konuşma sırasında Marx'ın portresinin de asılması dikkat çekti.

2 İran'dan ABD'ye keskin nükleer cevabı İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, nükleer anlaşmayı yeniden müzakere etmeyeceklerini belirtti.

3 Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır Çarşısı açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Çarşısı'nın açılış töreninde konuşuyor.

4 Türkiye'nin 2. Çocuk Sokağı hizmete girdi Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakın katılımıyla Türkiye'nin ve ilçenin ikinci çocuk sokağı, törenle hizmete açıldı.

5 Türk çimento gemisi ile Yunan savaş gemisi çarpıştı Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Midilli adası açıklarında Türk çimento gemisi ile Yunan savaş gemisi çarpıştı. İki gemide de batma tehlikesi olmadığı bildirildi.

6 Kayseri Şehir Hastanesi 5 Mayıs'ta açılıyor 500 milyon euro yatırım yapılan ve en büyük şehir hastanesi olma özelliğini taşıyan Kayseri Şehir Hastanesi, modern hizmet anlayışıyla kapılarını hastalarına açıyor.