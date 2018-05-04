taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.649
USD
4,2587
EURO
5,0962
ALTIN
179,38
PETR
73,7700

Amanos Dağları'nda 4 gündür süren yangın kontrol altına alındı

Hatay'daki Amanos Dağları'nda 4 gün önce başlayan yangın bugün kontrol altına alınırken, ormanlık alandaki soğutma çalışmaları ise sürüyor.

DHA | 04.05.2018 - 14:32..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Arsuz ilçesi Domuzburnu mevkiinde, 4 gün önce nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Hatay, Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Hatay Büyükşehir Belediyesi itfayesi müdahale etti.

Amanos Dağları'nda 4 gündür süren yangın kontrol altına alındı

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Alevlere 455 personel, 2 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağı ile müdahale edildi.

100 hektardan fazla alanda etkili olduğu belirtilen yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının sürdürdüğü açıklandı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

Amanos Dağları'nda 4 gündür süren yangın kontrol altına alındı

Amanos Dağları'nda 4 gündür süren yangın kontrol altına alındı




Amanos Dağları'nda 4 gündür süren yangın kontrol altına alındı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır Çarşısı açılış töreninde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Çarşısı'nın açılış töreninde konuşuyor.
Türkiye'nin 2. Çocuk Sokağı hizmete girdi
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakın katılımıyla Türkiye'nin ve ilçenin ikinci çocuk sokağı, törenle hizmete açıldı.
Türk çimento gemisi ile Yunan savaş gemisi çarpıştı
Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Midilli adası açıklarında Türk çimento gemisi ile Yunan savaş gemisi çarpıştı. İki gemide de batma tehlikesi olmadığı bildirildi.
Kayseri Şehir Hastanesi 5 Mayıs'ta açılıyor
500 milyon euro yatırım yapılan ve en büyük şehir hastanesi olma özelliğini taşıyan Kayseri Şehir Hastanesi, modern hizmet anlayışıyla kapılarını hastalarına açıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gizemli kız olayı farklı boyuta çıktı

Gizemli kız olayı farklı boyuta çıktı

236
Abdullah Gül, Özhaseki'nin kızının düğününe katılmayacak

Abdullah Gül, Özhaseki'nin kızının düğününe katılmayacak

388
Muharrem İnce: Ben Erdoğan'dan kıdemliyim

Muharrem İnce: Ben Erdoğan'dan kıdemliyim

747
Çipras: Türkiye'nin anlaşması daha zor şartları önledi

Çipras: Türkiye'nin anlaşması daha zor şartları önledi

70
Trump Clifford'a para verildiğini kabul etti

Trump Clifford'a para verildiğini kabul etti

39
CHP'nin adayı resmen Muharrem İnce

CHP'nin adayı resmen Muharrem İnce

340
Muharrem İnce ve Kılıçdaroğlu'nun aday tarifi

Muharrem İnce ve Kılıçdaroğlu'nun aday tarifi

181
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM