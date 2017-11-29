Amanos Dağları'nda terör operasyonu

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nca Amanos Dağları bölgesinde terör örgütlerinin kış üslenme bölgelerine yapılan operasyonların aralıksız devam ettiği belirtildi.
TERÖRİSTLERİN SAKLANMA YERLERİ KONTROL EDİLİYOR
Paylaşımda, jandarma personelinin zorlu arazi ve hava koşulları altında çalışmalarını sürdürdüğü anlara ilişkin fotoğraflar da yer aldı.
Fotoğraflarda jandarma personelinin, teröristlerin saklanma ihtimali bulunan yerleri kontrol ettiği görülüyor.