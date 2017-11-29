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Amanos Dağları'nda terör operasyonu

Amanos Dağları'nda terör örgütlerinin kış üslenmesine karşı İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen operasyonlardan fotoğraflar paylaşıldı.

AA | 29.11.2017 - 16:53..
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Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nca Amanos Dağları bölgesinde terör örgütlerinin kış üslenme bölgelerine yapılan operasyonların aralıksız devam ettiği belirtildi.

TERÖRİSTLERİN SAKLANMA YERLERİ KONTROL EDİLİYOR

Paylaşımda, jandarma personelinin zorlu arazi ve hava koşulları altında çalışmalarını sürdürdüğü anlara ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Fotoğraflarda jandarma personelinin, teröristlerin saklanma ihtimali bulunan yerleri kontrol ettiği görülüyor.

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