Amanos Dağları'nda çıkan yangın 3 gündür söndürülemiyor

1 Burun tıkanıklığına son Burun tıkanıklığına neden olan etkenlerin uygun tedavilerle ortadan kaldırılabilir, tedavi edilmeyen burun tıkanıklıklarının ise yorgunluktan kalp hastalıklarına dek birçok soruna neden olabilir.

2 Kalaycılığı yaşatmak için Türkiye'yi dolaşıyor Artvinli kalaycı Yaşar Tokgöz, kalaycılığı yaşatmak ve geçimini sağlamak için şehir şehir dolaşarak kalaycılık yapıyor.

3 700 sivili katleden DEAŞ'ın sözde komutanı yakalandı İzmir'de, DEAŞ'ın sözde komutanlarından K.E.H.'nin de aralarında bulunduğu Suriyeli 4 DEAŞ şüphelisi, düzenlenen operasyonla yakalanarak adliyeye sevk edildi.

4 Öğretmen alımları artık sözleşmeli olarak gerçekleşecek Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bundan sonraki süreçte öğretmen istihdamını sözleşmeli gerçekleştireceğiz. Dört yıllık çalışma süresi sonunda bu öğretmenlerimizi kadroya alacağız" dedi.

5 Babel: Gözümün önünden gitmiyor Beşiktaşlı Ryan Babel, Galatasaray derbisinde yararlanamadığı net gol pozisyonu için "O an hala gözümde. Keşke diğer köşeye atsaydım" dedi.

6 Turizmde konaklama rekoru Turizmde, yılın ilk üç ayında tüm zamanların rekoru kırıldı, otel ve konaklama tesislerindeki geceleme sayısı yaklaşık 26 milyona ulaştı.