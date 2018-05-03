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Amanos Dağları'nda çıkan yangın 3 gündür söndürülemiyor

Hatay'daki Amanos Dağları'nda günlerdir süren yangını söndürmek için, tüm itfaiye ekipleri canla başla çalışıyor.

DHA | 03.05.2018 - 11:31..
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Arsuz ilçesi Domuzburnu mevkisinde yer alan Amanos Dağları'nda çıkan yangın, üçüncü günde de kontrol altına alınamazken, toplam 100 hektar alanın zarar gördüğü açıklandı.

Amanos Dağları'nda çıkan yangın 3 gündür söndürülemiyor

YANIGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamayan yangına Arsuz Orman İşletme Şefliği, Kahramanmaraş Bölge Orman İşletme yangın söndürme ekipleri Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale ediyor.

Arsuz Kaymakamı Musa Sarı ve Belediye Başkanı Nazım Culha, bölgede inceleme yaptı. Culha, yangının çıkış sebebinin araştırıldığını söyledi.

Amanos Dağları'nda çıkan yangın 3 gündür söndürülemiyor

TÜM İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Culha, "3 gündür devam eden aşırı rüzgâr, arazinin engebeli oluşu ve ulaşım güçlüğü nedeniyle müdahale etmek zorlaşıyor. Hem havadan hem de karadan tüm itfaiye ekiplerimiz yangını söndürmek için seferber olmuş durumda. Zorlukla müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor." dedi.

Amanos Dağları'nda çıkan yangın 3 gündür söndürülemiyor

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