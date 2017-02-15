Amanos şehidine veda

Edirne'de FETÖ'den yakalanan öğretim görevlisinin Ankara'daki canlı bomba saldırısının kilit ismi olan teröristin ablası olduğu anlaşıldı.

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Hürriyet'in bitmeyen başörtüsü alerjisi

Otobüste vahşi bir saldırıya uğrayan şortlu kıza nasıl sahip çıkılıyorsa, aynı hassasiyet saldırıya uğrayan başörtülü için de gösterilmeli