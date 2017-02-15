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Amanos şehidine veda

Amanos Dağları'nda şehit düşen Uzman Çavuş Salih Kayan'ın naaşı memleketi Samsun'a gönderildi.

15.02.2017 - 11:23
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Çukurova Aşkım Tüfekçi Hastanesi morgundan alınan şehit Kayan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Adana İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

Amanos şehidine veda

AMANOS ŞEHİDİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Törene, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral İsmail Günaydın, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri ile askeri erkan katıldı.

Amanos şehidine veda

Şehit Kayan'ın naaşı buradan alınarak götürüldüğü Adana Havalimanı'ndan askeri uçakla memleketi Samsun'a uğurlandı.

Amanos şehidine veda

Amanos şehidine veda

Amanos şehidine veda

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