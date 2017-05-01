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Zonguldak Limanı'nda iki antitank füzesi ele geçirildi

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1 Vapur ve motor seferleri durdu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında deniz motoru seferleri durduruldu.

2 1 Mayıs için 30 bin polis görev başında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Taksim ve çevresinde güvenlik önlemleri arttırıldı. İstanbul'da 30 bin polis görev yapacak.

3 Amanoslarda çatışma: 2 yaralı Amanos Dağı'nda terör örgütü PKK üyeleriyle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir astsubay ve bir güvenlik korucusu yaralandı.

4 Advocaat: Sneijder F.Bahçe'ye geldiğim için kızmıştır Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat, Hollanda Milli Takımı ile ilgili gelen soruya ilginç bir yanıt verdi.

5 Sağanak yağış etkili olacak Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yurdun birçok yerinde bugün sağanak yağış bekleniyor.

6 İngiltere'nin eski başbakanın lüks kulübesi İngiltere eski Başbakanı David Cameron, evinin bahçesine 25 bin sterlin (114 bin TL) harcayarak lüks bir kulübe inşa ettirdi.