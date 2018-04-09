Afrin'in ardından Amanoslar'da da PKK'ya ağır darbe vuruldu

Akdeniz'deki terörün kaynağı olan ve Hatay ile Osmaniye'deki güvenlik güçlerine yönelik birçok saldırının yuvası haline Amanos Dağları'nda son günlerde terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruldu.

İnsansız hava araçları aracılığıyla elde edilen istihbarat doğrultusunda düzenlenen operasyonlara, zaman zaman F-16 savaş uçakları ve SİHA'lar da destek verdi.

23 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Hatay'ın Arsuz ilçesi kırsalında 26 Mart'ta 11, Osmaniye kırsalında 1 Nisan'da 6 ve Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalındaki Amanos Dağları'nda 6 Nisan'da 6 terörist etkisiz hale getirildi.

ŞEHİTLERİN İNTİKAMI ALINDI

Arsuz'daki operasyonda etkisiz hale getirilen 11 kişinin, Antakya ilçesinde 9 Temmuz 2017'de 2 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi ve Samandağ ilçesindeki sahil güvenlik noktasına 19 Ekim 2017'de düzenlenen silahlı saldırıyı gerçekleştiren grup olduğu tespit edildi.

Aynı operasyonda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur tarafından etkisiz hale getirilen örgüt mensubunun, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde gri kategoride yer alan PKK/KCK'nın Belen-Samandağ grup sorumlusu "Demhat" kod adlı İsmail Özdemir olduğu ve Dörtyol'da 14 Şubat 2017'de Tokur'un aynı birlikten silah arkadaşı Jandarma Uzman Çavuş Salih Kayan'ı şehit ettiği belirlendi.

Dörtyol kırsalında etkisiz hale getirilen 6 terörist arasında örgüt sorumlularının da bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonrası yapılan arama tarama faaliyetlerinde çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Operasyonların aralıksız devam ettiği bölgede son bir ayda 10'a yakın sığınağın yok edildiği öğrenildi. Hatay ve Osmaniye'deki yetkililer, terör operasyonlarının aralıksız sürdüğünü belirterek, İHA ve SİHA'ların 24 saat boyunca Amanoslar'ı gözetlediğini kaydetti.

YARALI TERÖRİSTLERİ ARTIK AFRİN'E GÖTÜREMİYORLAR

Afrin'deki örgüt kamplarında eğitim gören üyeleri Türkiye'ye geçişte Amanoslar kırsalını kullanan PKK, Afrin'in ardından Amanoslar'ın coğrafi yapısını kullanarak bölgede tutunmaya çalışıyordu. Operasyonlarda yaralanan teröristler, önceden örgüt mensuplarınca Afrin'e götürülerek burada örgüte ait hastanelerde tedavi ettiriliyordu.

PKK, Afrin'i aynı zamanda teröristlerin dinlendiği ve sözde siyasi stratejik eğitimler verdiği alan olarak kullanıyordu.