Amasra'da kıyıya tarihi eserler vurdu

Amasra'da fırtına nedeniyle oluşan dalgalarla tarihi eserler kıyıya vurdu. Sahil kenarında kaya ve taş yığınlarını arasında görülen üzerinde figürlerin bulunduğu lahit ve sütun parçalarının, ilçede yapılan inşaat temeli kazıları sırasında molozlarla birlikte sahile döküldüğü ve fırtınada oluşan dev dalgalarla sahile vurduğu tahmin ediliyor.

İNCELENEREK KORUMA ALTINA ALINACAK

Amasra Müze Müdürü Baran Aydın, Amasra'da yaşanan fırtınalar sonrasında tarihi eserlerin zaman zaman dalgalarla kıyıya vurduğunu kaydederek, şu anda sahilde bulunan tarihi kaidelerin yapılacak incelemelerin sonrasında sahilden taşınarak, koruma altına alınacağını söyledi.