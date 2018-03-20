Amasya merkezli uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Amasya merkezli İstanbul, Samsun ve Bursa'da uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik olarak eş zamanlı operasyon düzenlendi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Polislerin belirlenen adreslere yaptığı baskınlarda 18 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 pompalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 129 mermi, 35 dolu kartuş, 1 gram bonzai, 3,5 gram kenevir tohumu ele geçirildi.









