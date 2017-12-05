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Amasya ve Antalya'da eski koca cinayetleri

Amasya'nın Suluova ilçesinde ve Antalya'da iki ayrı kadın cinayeti yaşandı.

Ajanslar | 05.12.2017 - 01:21..
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Pazarcılıkla geçimini sağlayan Ferhat Z., konuşmak için bir süredir ayrı yaşadıkları öğrenilen eşi Ayşe Z’nin (41) Orta Mahalle’deki evine gitti.

BAŞINI YASTIKLA KAPATIK DEFALARCA BIÇAKLADI

İkili arasında başlayan tartışma sonrası Ferhat Z., başını yastıkla kapattığı iki çocuğunun annesi Ayşe Z.’yi göğüs boşluğundan bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Cenaze, polislerin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Amasya ve Antalya'da eski koca cinayetleri

ANTALYA'DAKİ CİNAYET

Bir süredir eşinden ayrı yaşayan Sedat U. (36) boşanma kararından vazgeçirmek ve barışmak için eşi Sultan U'nun (27) Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 6703. Sokak'taki evine gitti. Evde Sultan U'nun yanı sıra M.Ö. isminde başka birinin daha olduğunu gören Sedat U, eşi Sultan U. ve M.Ö'yü bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Aldıkları bıçak darbeleri nedeniyle ağır yaralanan ve olay yerindeki ilk müdahalenin ardından civardaki hastanelere sevk edilen yaralılardan Sultan U. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

M.Ö'nün ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, olay yerinden kaçan Sedat U. polis ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonucu Ulus Mahallesi'nde yakaladı.

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