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Amasya'da 21,8 kilo bonzai ele geçirildi

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde polisin uygulama noktasında durdurduğu araçta yapılan aramada 21,8 kilo ağırlığında bonzai ele geçirildi.

İHA | 28.01.2018 - 23:25..
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Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 10 milyon 900 bin TL olan toplam 21 kilo 828 gram ağırlığında sentetik kannabinoid (bonzai) tespit edildi.

Amasya'da 21,8 kilo bonzai ele geçirildi

ÇİFT ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜ

2 çocuğuyla birlikte araçta olan sürücü Engin A. ile yanındaki eşi Nurcan A. gözaltına alınarak Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Kolilerin içindeki uyuşturuculara da el konuldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla uyuşturucuyla mücadeleye ağırlık verildiğini belirten Gümüşhacıköy Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal, bu kapsamda D-100 karayolunda denetimlerin sıklaştırıldığını söyledi.

Çakal, uyuşturucu ile mücadele için kararlı şekilde denetimlerinin devam edeceğini vurguladı.

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