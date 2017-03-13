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Amasya'da 30’dan fazla aracın lastiği kesildi

Amasya’da park halindeki 30’dan fazla aracın lastikleri gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce kesildi.

13.03.2017 - 11:39
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Kurşlunlu Mahallesi’nde park halinde bulunan birçok aracın lastiklerinin kesildiğini gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Amasya Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerinin yaptığı incelemede, 30’dan fazla aracın lastiklerinin kesildiği saptandı.

"LASTİKLER BIÇAKLANARAK İNDİRİLMİŞ DURUMDA"

Aracının lastiği kesilen mağdur Suat Kandemir, başlarına ilk defa böyle durumun geldiğini söyledi. Duruma şaşıran mahalle sakinlerinden Ali Özkan, “Mahallemizdeki hemen hemen bütün araçların, 35 aracı tekerleri bıçaklanarak indirilmiş durumda” dedi.

Amasya'da 30’dan fazla aracın lastiği kesildi

Sabaha kadar çalışıp evine geldiğinde otomobilinin lastiklerini görünce şok olan Kerim Danacı da “Patlamıştır diye düşündüm. Baktım arkadaki de inmiş. ‘Allah Allah’ dedim. Öbür araçların da aynı durumda olduğunu bilmiyordum sonradan fark ettim” diye konuştu.

Amasya'da 30’dan fazla aracın lastiği kesildi

MAHALLEYE LASTİKÇİ GETİRİLDİ

Araçların bazılarının lastikleri mahalleye gelen bir lastikçi tarafından sökülüp değiştirilirken, Amasya Emniyet Müdürlüğü asayiş şube ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Amasya'da 30’dan fazla aracın lastiği kesildi

Amasya'da 30’dan fazla aracın lastiği kesildi

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