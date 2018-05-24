Amasya’da 81 asker sinek ilacından zehirlendi

Rahatsızlanan askerler ambulans ve otobüslerle Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hastaneye gelen Vali Varol, askerlerinin başından ayrılmayan Tugay Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur ile İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz’den bilgi aldı.

VALİ: "ASKERLERİMİZİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK"

Tedavi altındaki askerleri de ziyaret eden Varol, yaptığı açıklamada, “Akşam içtiması sırasında askerlerimiz oradan bir süre önce geçip belediye ekiplerinin yaptığı ilaçlama sonucu etkilendi. Askerlerimiz rahatsızlanmaları sonucu öncelikle Tugayın revirinde daha sonra askerlerimizin belirli bir grubu hastanemize sevk ediliyor. Toplam 81 askerimiz hastaneye ulaştılar. Bunların tamamı ayakta tedavi edilmekte. 55 tanesi taburcu edildi. Birliklerine geri döndüler. 26 tanesinin ayakta tedavisi devam ediyor. İçlerinde herhangi bir hayati tehlikesi olan askerimiz bulunmamakta” diye konuştu.