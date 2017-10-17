Amasya'da durdurulan otobüsten 206 kaçak çıktı

Amasya- Samsun karayolu üzerindeki uygulama noktasında jandarma tarafından durdurulan otobüste yapılan arama sonucu, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren Afganistan, Pakistan, İran, Suriye ve Myanmar uyruklu 18'i çocuk, 25'i kadın, toplam 206 kaçak olduğu belirlendi.

OKUL PANSİYONUNA YERLEŞTİRİLDİLER

Kaçaklar, Suluova İlçe Jandarma Komutanlığı'nda yapılan işlemlerinin ardından 4 otobüsle Amasya kent merkezine getirildi.

SÜRÜCÜLER TUTUKLANDI

Kaçak göçmenler bir okulun pansiyonuna yerleştirilirken, el konulan otobüsün gözaltına alınan sürücüleri S.C. ve A.İ.Y. ise çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaçak göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilecekleri belirtildi.