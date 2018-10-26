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Amasya'da ekmekçiler 30 santimetre altında ekmek buldu

Amasya'nın Suluova ilçesinde yerin 30 santimetre altından çıkan bozulmamış haldeki ekmek herkesi şaşırttı.

İHA | 26.10.2018 - 12:33..
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Suluova Sanayi Sitesinde iş yeri sahibi Mehmet Kılıç, 25 yıllık atölyesini yenilemek amacıyla zeminini kazdırırken 30 santimetre derinlikte ekmek buldu.

Ekmeği alıp poşetin içine koyan Kılıç, yanına bıraktığı diğer ekmeklerin kısa sürede küflenmesine karşın bulduğu ekmekte bir bozulma görmemesi üzerine durumu çevredekiler, fırıncılar ve Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulundaki akademisyenlerle paylaştı.

Amasya'da ekmekçiler 30 santimetre altında ekmek buldu

"MÜZEYE  KOY"

Bazı vatandaşlar ekmeğin ilk görünüşte bir hafta ya da 20 günlük olabileceğini belirtti. İnceleyip tarttığı 200 gram ağırlığındaki ekmeği koklayan 40 yıllık fırıncı Ahmet Kaya ise, “Bunu olduğu gibi götür müzeye koy. Bu ekmek toprağın altında bozulmaz. Aynı bıraktığın gibi kalır. Eskiden hamurdan maya tutulurdu. Onun mayası bu. Direk mayadan olsaydı hem kokar yemyeşil olur, küflenirdi.” dedi.

"TARİHİ ESER GİBİ OLMUŞ HİÇBİR KOKU YOK"

Yaptıkları ekmeklerden en fazla 5 gün içerisinde normal koşullarda maya kokusu yayılmaya başladığına değinen Nurettin Eski de karşılaştığı ekmeği koklayarak, “Tarihi eser gibi olmuş. Hiçbir koku yok.” diye konuştu.

Amasya'da ekmekçiler 30 santimetre altında ekmek buldu

"NEMİNİ TAŞLARA VERMİŞ"

Dr. Öğretim Üyesi İdris Bektaş ile ekmeğin üzerinde inceleme yapan Suluova Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümünden Öğretim Görevlisi Sultan Acun ise, “Biz uzun süre saklayabilmek için kontrollü şartlarda kurutuyoruz. Nemini uzaklaştırıyoruz. Bu ekmek ise taşların arasında kalarak nemini taşlara vermiş ve doğa kendi kendine korumaya almış. Mikrobiyel olarak bozulmaz. Çünkü içinde mikroorganizmanın yaşayabileceği su yok.” şeklinde konuştu.

Amasya'da ekmekçiler 30 santimetre altında ekmek buldu

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